Учёные успешно вживили модель человеческого мозга в голову крысы

Учёные из Стэнфордского университета успешно вживили новорождённым крысам мозговой органоид человека. Результаты опытов они описали в статье, опубликованной в журнале Nature.

Биологи решили проверить работу выращенного органоида мозга. Причём для эксперимента были выбраны именно новорождённые крысы, а не взрослые. Дело в том, что у маленьких грызунов мозг пока не завершил развитие, поэтому органоид смог прижиться и встроиться в его структуру. К тому же у крысят ещё не было тимуса, следовательно, их адаптивный иммунитет не смог атаковать трансплантат.

По словам учёных, спустя три месяца после операции объём трансплантата увеличился в девять раз, а внутри него появились сосуды и клетки микроглии — микрофаги нервной системы. В результате мозговой органоид начал развиваться в живом организме, ведь его клетки стали отличаться от тех, что были выращены искусственно.

А ещё неожиданно вживлённая ткань оказалась связана с организмом грызунов. Так, она активировалась, когда крысу трогали за усы. Теперь биологи надеются, что их метод выращивания органоидов позволит полноценно исследовать работу и развитие человеческого мозга.