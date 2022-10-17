Химикаты и тяжёлые металлы: Эксперты обозначили опасность бутилированной воды

Бутилированная вода может содержать в себе химикаты и тяжёлые металлы, опасные для здоровья человека. Об этом заявили эксперты, слова которых приводит издание HuffPost.

Потенциально такая вода может содержать фталаты (или пластификаторы), использующиеся при изготовлении бутылок с водой и других пластиков. Специалисты предупредили, что эти искусственные химикаты могут влиять на эндокринную систему человека, отвечающую за выработку гормонов.

"Исследования обнаружили [в такой воде] следы фармацевтических препаратов, микропластика, бактерий и тяжёлых металлов", — добавила доцент кафедры биостатистики и эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Ратгерса Эмили Барретт.

В частности, работа, опубликованная в журнале Journal of Environmental Health, показала наличие в некоторых популярных марках бутилированной воды серебра, бария, кобальта, хрома, меди, никеля, свинца и цинка.

Кроме того, бутылки с водой могут быть подвержены загрязнению из-за длительного прямого контакта между водой и пластиковыми упаковочными материалами и большой площади поверхности контакта, предупредила доктор Майда Гальвез, профессор экологической медицины и общественного здравоохранения в Школе медицины Икан центра Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают, что "загрязнённая бутилированная вода может нанести вред вашему здоровью, в том числе вызвать желудочно-кишечные заболевания, репродуктивные проблемы и неврологические расстройства".