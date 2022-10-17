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17 октября, 12:01

Мобилизованных из Забайкалья отправили домой из-за алкоголизма

Депутат от Забайкалья Гурулёв: Зависимых от алкоголя мобилизованных отправляют домой

Нескольких мобилизованных из Забайкальского края отправили из учебных частей домой из-за алкоголизма. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от региона Андрей Гурулёв.

"Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна: как за бутылкой сбегать", — сказал он в эфире ГТРК "Чита".

При этом парламентарий не стал называть конкретное количество отправленных домой из-за алкоголизма граждан, но отметил, что "такие товарищи всё ещё встречаются". Гурулёв также добавил, что принудительному лечению таких горе-бойцов подвергать не планируется.

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А ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что Москва в полном объёме выполнила задачи по частичной мобилизации. По его словам, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие.


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ТАСС / Донат Сорокин

Наталья Исакова

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