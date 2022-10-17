Мобилизованных из Забайкалья отправили домой из-за алкоголизма

Нескольких мобилизованных из Забайкальского края отправили из учебных частей домой из-за алкоголизма. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от региона Андрей Гурулёв.

"Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна: как за бутылкой сбегать", — сказал он в эфире ГТРК "Чита".

При этом парламентарий не стал называть конкретное количество отправленных домой из-за алкоголизма граждан, но отметил, что "такие товарищи всё ещё встречаются". Гурулёв также добавил, что принудительному лечению таких горе-бойцов подвергать не планируется.