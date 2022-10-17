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17 октября, 11:02

В Москве после публикации Лайфа отменили мобилизацию отца троих детей

<p>Сотрудник театра "Новая опера" и повестка в военкомат. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/45102" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сотрудник театра "Новая опера" и повестка в военкомат. Обложка © Telegram / SHOT

Мобилизация неслужившего отца троих маленьких детей, который работает реквизитором столичного театра "Новая опера", отменена, сообщает телеграм-канал SHOT. Это произошло после нашей публикации о случившемся.

По данным телеграм-канала, 34-летнего Алексея Архарова вывели из автобуса, сказав, что он и так герой, после чего отпустили.

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Напомним, реквизитора мобилизовали, несмотря на все факты в его биографии. Работников военкомата не смутило, что он отец троих детей, не служил, не имел военной специальности и имеет пункт "ограниченно годен".

Артур Лапсаков

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