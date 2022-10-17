В Москве после публикации Лайфа отменили мобилизацию отца троих детей

Мобилизация неслужившего отца троих маленьких детей, который работает реквизитором столичного театра "Новая опера", отменена, сообщает телеграм-канал SHOT. Это произошло после нашей публикации о случившемся.

По данным телеграм-канала, 34-летнего Алексея Архарова вывели из автобуса, сказав, что он и так герой, после чего отпустили.