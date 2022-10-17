Неслужившего жителя Хабаровска с плохим зрением призвали в третий раз за месяц

Жителя Хабаровска с плохим зрением, который к тому же не служил в армии, уже в третий раз за месяц призвали в рамках частичной мобилизации, хотя он предоставил в военкомат все документы об отсрочке. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в телеграм-канале.

"Первый раз прибыл по повестке 26 сентября, увезли в Бикин на военную подготовку. Там посмотрели документы и отправили домой, так как не служил, боевого опыта нет и зрение минус семь", — говорится в сообщении.

На следующий день мужчина прибыл в военкомат, чтобы забрать военный билет. Однако в комиссариате отказались выдать документы, закрыли дверь и заставили подписать новую повестку на 12 октября. В назначенную дату он пришёл в военкомат, а оттуда его направили в воинскую часть в Князе-Волконское. Командир проверил документы и снова отправил обратно. Затем мужчина прибыл в военкомат Индустриального района, где ему сказали написать объяснительную, после чего выдали повестку в третий раз уже на 20 октября.

"Молодой человек обратился в военную прокуратуру, где сказали, что ему ещё после первого раза должны были поставить отметку о негодности к воинской службе", — сообщили общественники.