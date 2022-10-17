Медведев предупредил Израиль, что поставки оружия Украине разрушат отношения с Москвой

Поставки Израилем оружия Украине разрушат отношения Иерусалима и Москвы. Об этом предупредил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", — написал Медведев в телеграм-канале.

Если подобное решение действительно будет принято, Израилю "впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями", добавил зампред Совбеза.