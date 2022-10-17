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17 октября, 09:37

Медведев предупредил Израиль, что поставки оружия Украине разрушат отношения с Москвой

Поставки Израилем оружия Украине разрушат отношения Иерусалима и Москвы. Об этом предупредил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", — написал Медведев в телеграм-канале.

Если подобное решение действительно будет принято, Израилю "впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями", добавил зампред Совбеза.

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Ранее Лайф писал, что украинский президент Владимир Зеленский оказался шокирован отсутствием помощи от Израиля. При этом он добавил, что вовсе не обвиняет руководство страны, а просто "констатирует факт".

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VK / Дмитрий Медведев

Артур Лапсаков

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