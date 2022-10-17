После объявления в России частичной мобилизации сфера эскортных услуг также почувствовала изменения. Как Лайфу рассказала представительница сферы Polina VOGUE, потребительский спрос на подобные услуги заметно уменьшился.

Мобилизация обрушила рынок эскорта в России. Видео © Telegram / SHOT

"С тех пор как объявили мобилизацию и мужчины начали покидать страну, конечно, уменьшился потребительский спрос, мужчины начали меньше писать", — сказала Полина.

Однако, заметила она, это не касается представителей бизнеса, которые не уехали из России. Кроме того, теперь, добавила наша собеседница, остались более качественные клиенты, которые могут позволить себе дорогую девушку из эскорта. Представительницы профессии стали наблюдать и увеличение спроса на приватные каналы с откровенными фотографиями, в основном от уехавших из страны мужчин, которые могут позволить себе встречи только онлайн.

По словам Полины, если раньше мужчины среднего достатка звонили и проводили встречи каждый день, то сейчас всё это сократилось в два раза. Нынешний период напоминает представительницам профессии время пандемии ковида, когда реальные встречи отошли на второй план. При этом некоторые оставшиеся в стране хитрецы теперь пытаются выбить скидку на встречу, ссылаясь на мобилизацию и пытаясь разжалобить девушек.