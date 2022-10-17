Названы три неожиданных продукта для укрепления иммунитета

Кисломолочные продукты, свежая зелень и орехи укрепляют иммунитет. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина. Так, будут полезны йогурты без добавок, ведь в них содержится много бифидобактерий и лактобактерий, которые положительно сказываются на работе кишечника, что и усиливает способность организма противостоять вирусам.

"Вторым продуктом является свежая зелень. В зелени много витаминов А, В и Е. Например, в кинзе много микроэлементов, которые отвечают за укрепление иммунитета. Также многие виды зелени — укроп, петрушка, рукола и другие — обладают противовоспалительными свойствами", — добавила эксперт.

Орехи укрепляют иммунитет за счёт большого количества цинка. Кроме того, в них содержатся жиры, необходимые для правильной работы женского организма и много витаминов, в частности омега-3. Главное — следовать нескольким простым правилам: не злоупотреблять орехами, так как они очень калорийны, и отдавать предпочтение несолёным видам, заключила специалист.