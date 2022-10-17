Россиянам рассказали, как побороть зависимость от чтения негативных новостей

Занятие любимым делом и уменьшение времени на чтение плохих новостей способствуют борьбе с думскроллингом. Об этом Лайфу рассказала доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Татьяна Каменева.

По её словам, перенасыщение новостной ленты негативными новостями способствовало развитию думскроллинга, который характеризуется навязчивым погружением в негативные известия. Эксперт считает нормальной потребность людей быть в курсе последних событий из-за напряжённой обстановки в обществе и непредсказуемости геополитических процессов. Но при этом большое количество негативных новостей может плохо сказаться на психологическом и физиологическом состоянии.

"Помимо того, чрезмерное погружение в плохие новости отвлекает от текущих важных дел. Результаты социологических исследований показывают, что сегодня более 80% людей старше 18 лет испытывают зависимость от новостной ленты, пытаются контролировать ход событий, не пропустить чего-то страшного", — отметила Каменева.

Сейчас важно понимать, что опасность думскроллинга в том, как информация воспринимается, считает психолог. Зачастую читатель получает в Интернете искажённые, шокирующие сведения, но никак их не проверяет.

"Дальнейшие уточнения, комментарии по этой новости для конкретного человека уже значения не имеют, так как он получил дозу сведений, достаточных для поддержания его напряжения, стресса и других отрицательных реакций", — сказала эксперт.

Нередко люди становятся заложниками своих информационных запросов. Но с этим можно и нужно бороться. Каменева рекомендовала начать с осознания зависимости от плохих новостей, а главное — попытаться уменьшить время на их прочтение. Чтобы отвлечься, лучше побольше проводить времени с близкими, читать книги, гулять и заниматься хобби.