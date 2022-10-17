Сербию обвинили в противоречивой политике из-за отказа от антироссийских санкций

Сербия, имеющая статус страны-кандидата на вступление в ЕС и отказывающаяся от введения санкций против России, противоречит внешней политике и политике безопасности Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман.

"Когда речь идёт о нашем соседстве — Сербия является кандидатом в ЕС и игнорирует введение санкций в отношении России. Это не соответствует линии внешней политики и политики безопасности ЕС, и позиция Еврокомиссии это подтверждает", — сказал он на полях заседания глав МИД ЕС.