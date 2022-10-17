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Опубликовано 17 октября 2022, 12:28

Сербию обвинили в противоречивой политике из-за отказа от антироссийских санкций

Глава МИД Хорватии упрекнул Сербию в отказе от санкций против России

Сербия, имеющая статус страны-кандидата на вступление в ЕС и отказывающаяся от введения санкций против России, противоречит внешней политике и политике безопасности Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман.

"Когда речь идёт о нашем соседстве — Сербия является кандидатом в ЕС и игнорирует введение санкций в отношении России. Это не соответствует линии внешней политики и политики безопасности ЕС, и позиция Еврокомиссии это подтверждает", — сказал он на полях заседания глав МИД ЕС.

Сербию заставили сменить позицию по антироссийским санкциям
Сербию заставили сменить позицию по антироссийским санкциям

Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что страна исчезнет без дружбы с Россией. Евросоюз продолжает призывать Белград к введению антироссийских санкций и признанию Косова. Подобные требования, по мнению главы сербского МВД, лишний раз демонстрируют, что европейские политики не хотят видеть Сербию в составе ЕС.

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Артур Лапсаков
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