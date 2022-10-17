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17 октября, 09:32

Эксперты VK и общества "Знание" раскроют школьникам секреты видеотехнологий

Эксперты российского общества "Знание" и VK в эту пятницу, 21 октября, в рамках акции "День IT-знаний" расскажут школьникам секреты видеотехнологий. Как сообщает пресс-служба VK, мероприятие пройдёт уже в шестой раз. К примеру, в прошлом году темой акции была разработка игр, а в 2020-м – технологии соцсетей.

"На протяжении последних пяти лет VK проводит акцию "День IT-знаний", которая находит отклик у сотен тысяч школьников по всей стране. В этом году мы расскажем ребятам про видеотехнологии. Из уст экспертов VK и индустрии они узнают, как устроен видеоконтент, что находится "под капотом" у популярных видеосервисов и какие специалисты их создают", — отметил директор по связям с университетами VK Сергей Марданов.

Ожидается, что на акции выступят замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева, гендиректор "ВКонтакте", "VK Звонки" и "VK Видео" Марина Краснова, технический директор "ВКонтакте", "VK Звонки" и "VK Видео" Александр Тоболь, директор по видеосервисам VK Фёдор Ежов, руководитель молодёжных программ VK Оксана Прохоренко, эксперты онлайн-сервиса для школьников "Учи.ру" и многие другие специалисты.

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Трансляция эфира будет проходить на сайте акции, а также на сайте общества "Знание" и в сообществе в VK 21 октября с 08:00 до 14:00 по московскому времени, добавили в пресс-службе.

Ранее Лайф сообщал о том, что VK принял на работу в сентябре этого года в два раза больше IТ-специалистов, чем в тот же месяц в 2021-м.

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VK / Российское общество "Знание"

Наталья Исакова

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