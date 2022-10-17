В Подмосковье вынесли приговор грабителю, напавшему на вдову Градского
Напавшего на вдову Александра Градского приговорили к восьми годам колонии
Уроженца Таджикистана Умеджона Жабборова приговорили к восьми годам двум месяцам колонии за нападение на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Такое решение в понедельник принял Наро-Фоминский суд Московской области.
"Суд признал Жабборова виновным по п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый организованной группой в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде восьми лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — зачитал приговор судья Роман Измайлов.
Напомним, зимой в Подмосковье вдову Александра Градского ограбили на сто миллионов рублей. Следствие шло полгода. В итоге на скамье подсудимых из четырёх подозреваемых оказался только один — уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов.
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