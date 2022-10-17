В Подмосковье вынесли приговор грабителю, напавшему на вдову Градского

Уроженца Таджикистана Умеджона Жабборова приговорили к восьми годам двум месяцам колонии за нападение на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Такое решение в понедельник принял Наро-Фоминский суд Московской области.

"Суд признал Жабборова виновным по п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый организованной группой в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде восьми лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — зачитал приговор судья Роман Измайлов.