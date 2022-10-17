Омбудсмен Львова-Белова: Количество жалоб из-за ЛГБТ-контента удвоилось за год

В России за год в два раза увеличилось количество жалоб из-за распространения информационного контента о нетрадиционных отношениях. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

"Рост обращений за год вырос в два раза с распространением обращений, связанных с распространением среди детей информационного контента о нетрадиционных отношениях", — сказала она в ходе парламентских слушаний по законодательным инициативам о запрете информации, пропагандирующей ЛГБТ.

При этом детский омбудсмен отметила, что "вал обращений" поступил именно из-за нашумевшего романа, написанного в соавторстве Еленой Малисовой и Катериной Сильвановой, "Лето в пионерском галстуке". Сюжет книги разворачивается вокруг отношений двух юношей — Юры и Володи, которые встретились в лагере летом 1986 года.