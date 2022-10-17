"Все свободны": Пришедшие в призывной пункт москвичи застали завершение мобилизации
Добровольцы услышали внезапное объявление о завершении мобилизации на призывном пункте
Пришедшие в мобилизационный пункт на Зубовском бульваре в Москве стали свидетелями объявления о завершении частичной мобилизации. Повестки всех находящихся там людей были аннулированы.
"Всех распустили, повестки всем аннулировали. Меня как добровольца не принимают", — рассказал Лайфу житель Москвы, пришедший в пункт.
Кроме того, с дверей мобилизационного центра оперативно сняли табличку с соответствующей надписью после завершения мобилизации.
Напомним, сегодня, 17 октября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении в столице частичной мобилизации. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие, добавил он.
LIFE