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17 октября, 10:57

"Все свободны": Пришедшие в призывной пункт москвичи застали завершение мобилизации

Добровольцы услышали внезапное объявление о завершении мобилизации на призывном пункте

Пришедшие в мобилизационный пункт на Зубовском бульваре в Москве стали свидетелями объявления о завершении частичной мобилизации. Повестки всех находящихся там людей были аннулированы.

В мобилизационном пункте в Москве внезапно завершили мобилизацию. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

"Всех распустили, повестки всем аннулировали. Меня как добровольца не принимают", — рассказал Лайфу житель Москвы, пришедший в пункт.

Кроме того, с дверей мобилизационного центра оперативно сняли табличку с соответствующей надписью после завершения мобилизации.

Сотрудники убирают надпись на входе в мобилизационный пункт. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

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Напомним, сегодня, 17 октября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении в столице частичной мобилизации. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие, добавил он.

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LIFE

Артур Лапсаков

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