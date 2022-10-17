"Все свободны": Пришедшие в призывной пункт москвичи застали завершение мобилизации

Пришедшие в мобилизационный пункт на Зубовском бульваре в Москве стали свидетелями объявления о завершении частичной мобилизации. Повестки всех находящихся там людей были аннулированы.

В мобилизационном пункте в Москве внезапно завершили мобилизацию. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

"Всех распустили, повестки всем аннулировали. Меня как добровольца не принимают", — рассказал Лайфу житель Москвы, пришедший в пункт.

Кроме того, с дверей мобилизационного центра оперативно сняли табличку с соответствующей надписью после завершения мобилизации.

Сотрудники убирают надпись на входе в мобилизационный пункт. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)