Эксперты рассказали, как избежать конфликтов на работе

Руководители способны помочь сотрудникам не допускать рабочих конфликтов. Об этом напомнили в пресс-службе платформы "Авито.Работа", сообщает РИАМО. Эксперты уверены, что начальники обязаны участвовать в поддержании здоровой атмосферы в коллективе.

Так, противоречия, связанные с выполнением обязанностей, можно решить с помощью формулирования целей организации и поощрения сотрудников. Также в этом плане важна поддержка инициативности работников. А конфликты на личностном уровне необходимо прорабатывать отдельно с каждой из сторон.

Кроме того, спасти коллектив от ссор может психологическая поддержка. К ней относятся телефонные консультации, встречи со специалистом и вебинары по борьбе со стрессом. Также не помешают конкурсы и творческие мастер-классы — они способствуют позитивному настрою сотрудников.