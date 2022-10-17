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17 октября, 10:46

Эксперты рассказали, как избежать конфликтов на работе

Эксперты напомнили, что руководители способны помочь сотрудникам избегать конфликтов

Руководители способны помочь сотрудникам не допускать рабочих конфликтов. Об этом напомнили в пресс-службе платформы "Авито.Работа", сообщает РИАМО. Эксперты уверены, что начальники обязаны участвовать в поддержании здоровой атмосферы в коллективе.

Так, противоречия, связанные с выполнением обязанностей, можно решить с помощью формулирования целей организации и поощрения сотрудников. Также в этом плане важна поддержка инициативности работников. А конфликты на личностном уровне необходимо прорабатывать отдельно с каждой из сторон.

Кроме того, спасти коллектив от ссор может психологическая поддержка. К ней относятся телефонные консультации, встречи со специалистом и вебинары по борьбе со стрессом. Также не помешают конкурсы и творческие мастер-классы — они способствуют позитивному настрою сотрудников.

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Ранее Лайф писал, что комфортные условия труда и мотивация способствуют здоровой атмосфере в коллективе. Как отмечают эксперты, важно, чтобы помещение было тёплым и оснащено санузлом и кухней.

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Никита Осипов
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