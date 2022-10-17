Китайским госкомпаниям запретят перепродажу СПГ за границу ради внутренних нужд

Власти Китая предписали крупным госкомпаниям прекратить перепродажу сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и другие страны Азии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идёт о компаниях PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd, им поручили обеспечить зимний отопительный сезон в самом Китае. К слову, в вышеупомянутых организациях пока не прокомментировали решение китайских властей. Аналитики считают, что новое решение Пекина может привести к уменьшению поставок СПГ в Европу и усугублению энергетического кризиса в регионе.

Вместе с тем агентство отмечает, что Китай ранее подписал крупные контракты на закупку СПГ у США, при этом в текущем году азиатские трейдеры перенаправляли часть этих поставок в Европу из-за слабого спроса внутри страны.