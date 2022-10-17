Ставшая прототипом бабушки из "Тайны Коко" мексиканка скончалась на 110-м году жизни

Мексиканка Мария Салуд Рамирес Кабальеро скончалась на 110-м году жизни. Женщина стала прототипом бабушки Коко в мультфильме Disney Pixar "Тайна Коко", сообщила испанская газета El Pais.

Рамирес Кабальеро родилась в мексиканском городе Санта-Фе-де-ла-Лагуна, там же она и умерла. Министр туризма штата Мичоакан Роберто Монрой рассказал, что она была "неутомимой женщиной и моделью жизни". Премьера анимационного фильма "Тайна Коко" состоялась в 2017 году. В нём рассказывается история мальчика Мегеля, который умеет путешествовать между мирами. Сам мультфильм посвящён мексиканскому празднику День мёртвых. С образа Рамирес Кабальеро была нарисована бабушка Мигеля, которая стала известна как Мама Коко.