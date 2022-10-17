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17 октября, 10:33

Ставшая прототипом бабушки из "Тайны Коко" мексиканка скончалась на 110-м году жизни

В Мексике умерла Мария Салуд Рамирес Кабальеро, ставшая прототипом бабушки из "Тайны Коко"

<p>Мария Салуд Рамирес Кабальеро (слева) и персонаж из "Тайны Коко" (справа). Обложка © <a href="https://english.elpais.com/culture/2022-10-17/the-inspiration-for-pixars-mama-coco-dies-at-109.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">english.elpais.com</a> / TERESA DE MIGUEL, © "Тайна Коко", режиссёр Ли Анкрич</p>

Мария Салуд Рамирес Кабальеро (слева) и персонаж из "Тайны Коко" (справа). Обложка © english.elpais.com / TERESA DE MIGUEL, © "Тайна Коко", режиссёр Ли Анкрич

Мексиканка Мария Салуд Рамирес Кабальеро скончалась на 110-м году жизни. Женщина стала прототипом бабушки Коко в мультфильме Disney Pixar "Тайна Коко", сообщила испанская газета El Pais.

Рамирес Кабальеро родилась в мексиканском городе Санта-Фе-де-ла-Лагуна, там же она и умерла. Министр туризма штата Мичоакан Роберто Монрой рассказал, что она была "неутомимой женщиной и моделью жизни". Премьера анимационного фильма "Тайна Коко" состоялась в 2017 году. В нём рассказывается история мальчика Мегеля, который умеет путешествовать между мирами. Сам мультфильм посвящён мексиканскому празднику День мёртвых. С образа Рамирес Кабальеро была нарисована бабушка Мигеля, которая стала известна как Мама Коко.

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Ранее известный по роли Хагрида актёр Робби Колтрейн умер 14 октября в возрасте 72 лет. Он родился в 1950 году в Рутерглене. За свою карьеру актёр снялся в десятках различных фильмов и сериалов, однако наибольшую известность ему принесла роль в "Гарри Поттере". В 2002 году Колтрейн номинирован на премию BAFTA Awards в номинации "Лучший актёр" за роль Хагрида.

Светлана Оперук

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