Ставшая прототипом бабушки из "Тайны Коко" мексиканка скончалась на 110-м году жизни
В Мексике умерла Мария Салуд Рамирес Кабальеро, ставшая прототипом бабушки из "Тайны Коко"
Мария Салуд Рамирес Кабальеро (слева) и персонаж из "Тайны Коко" (справа). Обложка © english.elpais.com / TERESA DE MIGUEL, © "Тайна Коко", режиссёр Ли Анкрич
Мексиканка Мария Салуд Рамирес Кабальеро скончалась на 110-м году жизни. Женщина стала прототипом бабушки Коко в мультфильме Disney Pixar "Тайна Коко", сообщила испанская газета El Pais.
Рамирес Кабальеро родилась в мексиканском городе Санта-Фе-де-ла-Лагуна, там же она и умерла. Министр туризма штата Мичоакан Роберто Монрой рассказал, что она была "неутомимой женщиной и моделью жизни". Премьера анимационного фильма "Тайна Коко" состоялась в 2017 году. В нём рассказывается история мальчика Мегеля, который умеет путешествовать между мирами. Сам мультфильм посвящён мексиканскому празднику День мёртвых. С образа Рамирес Кабальеро была нарисована бабушка Мигеля, которая стала известна как Мама Коко.
Ранее известный по роли Хагрида актёр Робби Колтрейн умер 14 октября в возрасте 72 лет. Он родился в 1950 году в Рутерглене. За свою карьеру актёр снялся в десятках различных фильмов и сериалов, однако наибольшую известность ему принесла роль в "Гарри Поттере". В 2002 году Колтрейн номинирован на премию BAFTA Awards в номинации "Лучший актёр" за роль Хагрида.