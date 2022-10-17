Отец четырёх детей записался добровольцем на СВО, несмотря на уговоры трёх жён

Житель Свердловской области записался добровольцем для участия в специальной военной операции, несмотря на уговоры трёх жён и наличие четырёх детей. Ему дали отсрочку, но он отказался от неё, рассказала депутат Госдумы от региона Жанна Рябцева.

Всего у мужчины четверо детей от трёх жён. Все три женщины — две бывшие и одна нынешняя супруга — обратились в военкомат с просьбой дать ему отсрочку, но на его решение это никак не повлияло.

"У мужчины четверо детей от трёх жён. От третьей жены есть один ребёнок. Он об этом не сказал. Он разве забыл про остальных детей? Конечно, не забыл, ведь он каждому ребёнку помогает. Ну не сказал и не сказал. Потом в военкомат обратились все три жены. Это реальная история, произошедшая в Свердловской области. В военкомате мужчине разрешили получить отсрочку от службы, однако он принял решение отправиться на службу добровольцем", — сказала Рябцева в эфире радио "Комсомольская правда".