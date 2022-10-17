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17 октября, 10:25

Самозанятые россияне назвали главные плюсы и минусы своего статуса

Возможность самим организовывать рабочий процесс оказалась главным плюсом для самозанятых

Главным плюсом своего статуса самозанятые в России считают возможность самостоятельно регулировать график и влиять на доход, при этом и на отсутствие стабильных поступлений денег обратило внимание большинство участников опроса, проведённого сервисом "Я занят". Его результаты есть в распоряжении Лайфа.

Так, среди плюсов респонденты назвали уже отмеченную самостоятельность при организации рабочего процесса, этот пункт выбрали 42% опрошенных, низкую налоговую ставку (38%), возможность самореализовываться (15%), отсутствие привязки к рабочему месту и возможность работать из любой удобной точки (5%).

Среди минусов участники отметили нестабильный доход (39%), отсутствие записи в трудовой книжке (21%), отсутствие определённых социальных гарантий, таких как страхование по болезни или в связи с материнством (40%).

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"Государство на законодательном уровне максимально продвигает режим НПД (налог на профессиональный доход. — Прим. Лайфа), делая его наиболее привлекательным с точки зрения налогоплательщика на сегодняшний день и таким образом динамично расширяя его аудиторию", сказал сооснователь сервиса для самозанятых "Я занят" Павел Зюков.

Респонденты также рассказали, какие меры поддержки они хотели бы получить. 57% опрошенных отметили, что нуждаются в консультационной поддержке по правовым, налоговым, трудовым и другим вопросам, 23% выбрали ответ "бесплатное переобучение или допобразование", 12% сказали, что хотели бы получать дополнительные налоговые льготы и субсидии.

Ранее Лайф рассказывал, как самозанятым и ИП подготовиться к мобилизации. В России зарегистрировано 3,59 миллиона индивидуальных предпринимателей (ИП) и 5 миллионов граждан, которые, занимаясь частной трудовой деятельностью, платят специальный налог на профессиональный доход (самозанятые).

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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