Самозанятые россияне назвали главные плюсы и минусы своего статуса

Главным плюсом своего статуса самозанятые в России считают возможность самостоятельно регулировать график и влиять на доход, при этом и на отсутствие стабильных поступлений денег обратило внимание большинство участников опроса, проведённого сервисом "Я занят". Его результаты есть в распоряжении Лайфа.

Так, среди плюсов респонденты назвали уже отмеченную самостоятельность при организации рабочего процесса, этот пункт выбрали 42% опрошенных, низкую налоговую ставку (38%), возможность самореализовываться (15%), отсутствие привязки к рабочему месту и возможность работать из любой удобной точки (5%).

Среди минусов участники отметили нестабильный доход (39%), отсутствие записи в трудовой книжке (21%), отсутствие определённых социальных гарантий, таких как страхование по болезни или в связи с материнством (40%).

"Государство на законодательном уровне максимально продвигает режим НПД (налог на профессиональный доход. — Прим. Лайфа), делая его наиболее привлекательным с точки зрения налогоплательщика на сегодняшний день и таким образом динамично расширяя его аудиторию", — сказал сооснователь сервиса для самозанятых "Я занят" Павел Зюков.

Респонденты также рассказали, какие меры поддержки они хотели бы получить. 57% опрошенных отметили, что нуждаются в консультационной поддержке по правовым, налоговым, трудовым и другим вопросам, 23% выбрали ответ "бесплатное переобучение или допобразование", 12% сказали, что хотели бы получать дополнительные налоговые льготы и субсидии.