Президент Грузии заявила о готовности пересмотреть безвизовый режим с Россией

Из-за большого количества приезжих россиян в Грузии могут пересмотреть безвизовый режим с РФ. Об этом в понедельник заявила президент страны Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишинёве.

Грузинский лидер подчеркнула, что окончательное решение будет принимать общество и правительство.

"Не исключено, что нам придётся пересмотреть безвизовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным. Это всё должно решить правительство вместе с обществом", — сказала Зурабишвили.