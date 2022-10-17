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17 октября, 10:06

Президент Грузии заявила о готовности пересмотреть безвизовый режим с Россией

Зурабишвили: Грузия может пересмотреть безвизовый режим с РФ из-за наплыва россиян

Из-за большого количества приезжих россиян в Грузии могут пересмотреть безвизовый режим с РФ. Об этом в понедельник заявила президент страны Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишинёве.

Грузинский лидер подчеркнула, что окончательное решение будет принимать общество и правительство.

"Не исключено, что нам придётся пересмотреть безвизовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным. Это всё должно решить правительство вместе с обществом", — сказала Зурабишвили.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что приток россиян в Грузию является довольно благоприятной тенденцией для страны, ведь в госбюджет поступают дополнительные деньги. Но среди местных жителей после приезда мигрантов стало больше негатива.

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Wikipedia / Communications Division of the Administration of the President of Georgia

Илья Суриков

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