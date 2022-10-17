Президент Грузии заявила о готовности пересмотреть безвизовый режим с Россией
Зурабишвили: Грузия может пересмотреть безвизовый режим с РФ из-за наплыва россиян
Из-за большого количества приезжих россиян в Грузии могут пересмотреть безвизовый режим с РФ. Об этом в понедельник заявила президент страны Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишинёве.
Грузинский лидер подчеркнула, что окончательное решение будет принимать общество и правительство.
"Не исключено, что нам придётся пересмотреть безвизовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным. Это всё должно решить правительство вместе с обществом", — сказала Зурабишвили.
Ранее Лайф рассказывал о том, что приток россиян в Грузию является довольно благоприятной тенденцией для страны, ведь в госбюджет поступают дополнительные деньги. Но среди местных жителей после приезда мигрантов стало больше негатива.