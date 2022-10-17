Российские средства ПВО перехватили свыше 20 снарядов HIMARS и "Ольха" и две ракеты HARM
Российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции на Украине сбили за сутки девять украинских беспилотников, перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он уточнил, что ПВО эффективно сработала в районах населённых пунктов Ягодное (Харьковская область), Пилиповка (ЛНР), Новосёлка, Владимировка и Валерьяновка (ДНР), Антоновка, Широкая Балка, Суханово, Томарино, Пятихатки, Ингуловка, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Отрадокаменка и Весёлое (Херсонская область).
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 323 самолёта, 161 вертолёт, 2256 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5855 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3484 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 6610 единиц специальной военной автомобильной техники", — сообщил журналистам Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные провалили очередную попытку наступления на Купянском направлении (под Харьковом). Кроме того, было отбито наступление ВСУ у Сватова и Кременной, а также успешно отражена украинская атака на 30 танках и БМП под Бериславом (Херсонская область).