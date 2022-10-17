Российские средства ПВО перехватили свыше 20 снарядов HIMARS и "Ольха" и две ракеты HARM

Российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции на Украине сбили за сутки девять украинских беспилотников, перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он уточнил, что ПВО эффективно сработала в районах населённых пунктов Ягодное (Харьковская область), Пилиповка (ЛНР), Новосёлка, Владимировка и Валерьяновка (ДНР), Антоновка, Широкая Балка, Суханово, Томарино, Пятихатки, Ингуловка, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Отрадокаменка и Весёлое (Херсонская область).