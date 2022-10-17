Авиация и артиллерия РФ уничтожили около 160 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Авиация и артиллерия ВС РФ поразили две механизированные бригады ВСУ на Купянском направлении, уничтожив около 160 военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое в Харьковской области", — сообщил он.

Конашенков отметил, что ликвидировать также удалось четыре боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.