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Опубликовано 17 октября 2022, 09:59

Авиация и артиллерия РФ уничтожили около 160 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Авиация и артиллерия ВС РФ поразили две механизированные бригады ВСУ на Купянском направлении, уничтожив около 160 военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое в Харьковской области", — сообщил он.

Конашенков отметил, что ликвидировать также удалось четыре боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

ВС РФ уничтожили украинскую переправу через реку Оскол в Харьковской области
ВС РФ уничтожили украинскую переправу через реку Оскол в Харьковской области

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорвать оборону на Николаевско-Криворожском направлении. Уничтожить удалось более 100 украинских военнослужащих.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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