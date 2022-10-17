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Опубликовано 17 октября 2022, 09:55

Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на Лисичанском направлении

После неудачной попытки наступления на Лисичанском направлении ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

"Батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населённого пункта Стряповка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи", — сообщил он журналистам.

Он уточнил, что войска РФ уничтожили свыше пятидесяти украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Киев готовит новую попытку наступления на Херсон и Запорожье
Киев готовит новую попытку наступления на Херсон и Запорожье

Ранее Лайф сообщал, что украинские военные провалили очередную попытку наступления на Купянском направлении (под Харьковом). Кроме того, было отбито наступление ВСУ у Сватова и Кременной, а также успешно отражена украинская атака на 30 танках и БМП под Бериславом (Херсонская область).

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ТАСС / EPA / ALESSANDRO GUERRA

Марина Калегина
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