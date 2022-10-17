Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на Лисичанском направлении
После неудачной попытки наступления на Лисичанском направлении ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
"Батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населённого пункта Стряповка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи", — сообщил он журналистам.
Он уточнил, что войска РФ уничтожили свыше пятидесяти украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные провалили очередную попытку наступления на Купянском направлении (под Харьковом). Кроме того, было отбито наступление ВСУ у Сватова и Кременной, а также успешно отражена украинская атака на 30 танках и БМП под Бериславом (Херсонская область).
ТАСС / EPA / ALESSANDRO GUERRA