Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на Лисичанском направлении

После неудачной попытки наступления на Лисичанском направлении ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

"Батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населённого пункта Стряповка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи", — сообщил он журналистам.