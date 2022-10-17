Супруг погибшей в ДТП в Уфе рассказал, почему примирился с виновницей аварии

Суд в Уфе прекратил рассмотрение дела против женщины, которая в конце июля насмерть сбила мать с четырёхлетним сыном на пешеходном переходе. Как сообщает телеграм-канал SHOT, это произошло из-за примирения сторон.

Супруг погибшей в ДТП в Уфе рассказал, почему примирился с виновницей ДТП. Видео © Telegram / SHOT

"Я не могу теперь своих обратно вернуть и не хочу, чтобы её ребёнок сиротой остался", — подчеркнул мужчина.

В объектив камер также попала и сама автоледи, которая, как заметно, сильно переживает из-за случившегося. Добавим: женщина оправдывалась, что за рулём отвлеклась покормить своего новорождённого малыша, поэтому не заметила пешеходов.