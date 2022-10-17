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17 октября, 09:53

Супруг погибшей в ДТП в Уфе рассказал, почему примирился с виновницей аварии

Суд прекратил рассмотрение дела против женщины, насмерть сбившей маму с ребёнком в Уфе

Суд в Уфе прекратил рассмотрение дела против женщины, которая в конце июля насмерть сбила мать с четырёхлетним сыном на пешеходном переходе. Как сообщает телеграм-канал SHOT, это произошло из-за примирения сторон.

Супруг погибшей в ДТП в Уфе рассказал, почему примирился с виновницей ДТП. Видео © Telegram / SHOT

"Я не могу теперь своих обратно вернуть и не хочу, чтобы её ребёнок сиротой остался", — подчеркнул мужчина.

В объектив камер также попала и сама автоледи, которая, как заметно, сильно переживает из-за случившегося. Добавим: женщина оправдывалась, что за рулём отвлеклась покормить своего новорождённого малыша, поэтому не заметила пешеходов.

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Напомним, смертельная авария произошла в Уфе 27 июля. Прямо на пешеходном переходе 28-летняя девушка насмерть сбила женщину с ребёнком. Муж и отец погибших сразу приехал на место происшествия и не смог сдержать эмоций — у него случилась страшная истерика. Позже стало известно, что суд на два месяц отправил виновницу ДТП под домашний арест.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов

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