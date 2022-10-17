НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 октября, 09:57

ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорвать оборону на Николаевско-Криворожском направлении

На Николаевско-Криворожском направлении пресечена попытка ВСУ прорвать оборону в Херсонской области, украинская сторона понесла потери в количестве более 100 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населённого пункта Брускинское в Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

Помимо живой силы противника было уничтожено 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

ВСУ потеряли личный состав и технику при попытке прорваться под Сватовом и Кременной

ВСУ потеряли личный состав и технику при попытке прорваться под Сватовом и Кременной

Ранее Лайф писал, что наступление союзных сил в районе Артёмовска оголило оборону ВСУ на других участках фронта. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, украинская армия вынуждена перебрасывать резервы.

Обложка ©

Telegram-канал Минобороны РФ

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров