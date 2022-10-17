ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорвать оборону на Николаевско-Криворожском направлении

На Николаевско-Криворожском направлении пресечена попытка ВСУ прорвать оборону в Херсонской области, украинская сторона понесла потери в количестве более 100 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населённого пункта Брускинское в Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

Помимо живой силы противника было уничтожено 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.