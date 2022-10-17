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Опубликовано 17 октября 2022, 09:57

ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорвать оборону на Николаевско-Криворожском направлении

На Николаевско-Криворожском направлении пресечена попытка ВСУ прорвать оборону в Херсонской области, украинская сторона понесла потери в количестве более 100 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населённого пункта Брускинское в Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

Помимо живой силы противника было уничтожено 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

ВСУ потеряли личный состав и технику при попытке прорваться под Сватовом и Кременной
ВСУ потеряли личный состав и технику при попытке прорваться под Сватовом и Кременной

Ранее Лайф писал, что наступление союзных сил в районе Артёмовска оголило оборону ВСУ на других участках фронта. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, украинская армия вынуждена перебрасывать резервы.

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