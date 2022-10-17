ВС РФ продолжили наносить удары по объектам на Украине, цели поражены

Вооружённые силы РФ продолжили наносить высокоточные удары по военным и энергетическим объектам Украины, все цели поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены", — отметил он.