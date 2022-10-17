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Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 09:59
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ВС РФ продолжили наносить удары по объектам на Украине, цели поражены

Вооружённые силы РФ продолжили наносить высокоточные удары по военным и энергетическим объектам Украины, все цели поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены", — отметил он.

Киев атакован дронами-камикадзе
Киев атакован дронами-камикадзе

Напомним, сегодня, 17 октября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. При этом в Киеве сообщили о четырёх взрывах и ударах по объектам критической инфраструктуры. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что ударами дронами-камикадзе в столице повреждены энергетические объекты.

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Александра Вишнякова
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