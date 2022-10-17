ВС РФ уничтожили батареи американских гаубиц M777 и РСЗО "Смерч" в Харьковской области

Российские военные уничтожили батарею РСЗО "Смерч" украинских вооружённых сил. Также в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена батарея гаубиц M777, поставленных Киеву Вашингтоном. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесено поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня "Смерч" в районе населённого пункта Казачья Лопань, а также батарее американских гаубиц М777 в районе населённого пункта Металловка Харьковской области", — сказал Конашенков.