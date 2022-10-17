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Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 10:01
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Российские силовики уничтожили ремонтную базу вооружения и техники ВСУ под Николаевом

В Николаевской области российские военные уничтожили ремонтную базу вооружения и техники ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Николаева уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Березнеговатое в Николаевской области уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорвать оборону на Николаевско-Криворожском направлении. Помимо живой силы противника было уничтожено 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

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Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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