В ОП РФ назвали правильной идею об отмене брони для парламентариев
Член ОП Данюк поддержал идею об отмене брони для депутатов и сенаторов
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк поддержал идею законопроекта, освобождающего сенаторов и депутатов от брони от мобилизации. Он назвал данную инициативу правильной мерой.
"Естественно, инициатива не выльется в то, что все депутаты отправятся на фронт, но, на мой взгляд, предусмотреть саму возможность, при которой действующий депутат или сенатор может <...> пойти на фронт, я всячески поддерживаю", — сказал общественник в беседе с RT.
Данюк обратил внимание на то, что законопроект об отмене брони от мобилизации позволит показать, что парламентарии являются частью народа, что они такие же граждане нашей страны, как все остальные.
Ранее Лайф сообщал о том, что в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" в Госдуме хотят внести поправки — отменить бронь для сенаторов и депутатов, сделать так, чтобы они могли получать отсрочку на общих с остальными гражданами основаниях. Сейчас такое право, включая парламентариев, есть у семи категорий граждан.
Новости
Российские средства ПВО перехватили свыше 20 снарядов HIMARS и "Ольха" и две ракеты HARM
сегодня в 10:02
Российские силовики уничтожили ремонтную базу вооружения и техники ВСУ под Николаевом
сегодня в 10:01
ВС РФ уничтожили батареи американских гаубиц M777 и РСЗО "Смерч" в Харьковской области
сегодня в 10:00
VK / Минобороны России