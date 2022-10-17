В ОП РФ назвали правильной идею об отмене брони для парламентариев

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк поддержал идею законопроекта, освобождающего сенаторов и депутатов от брони от мобилизации. Он назвал данную инициативу правильной мерой.

"Естественно, инициатива не выльется в то, что все депутаты отправятся на фронт, но, на мой взгляд, предусмотреть саму возможность, при которой действующий депутат или сенатор может <...> пойти на фронт, я всячески поддерживаю", — сказал общественник в беседе с RT.

Данюк обратил внимание на то, что законопроект об отмене брони от мобилизации позволит показать, что парламентарии являются частью народа, что они такие же граждане нашей страны, как все остальные.