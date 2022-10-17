Счётная палата раскритиковала проект бюджета РФ на 2023–2025 годы

Прогноз социально-экономического развития России на 2023–2025 годы учитывает недостаточно рисков. Об этом говорится в заключении Счётной палаты на проект федерального бюджета на три года.

Указывается, что прогноз был разработан в двух вариантах — базовом и консервативном. Однако первый был принят основным. Согласно базовому варианту, экономика РФ перейдёт к восстановительному росту уже в начале 2023 года, а большинство основных показателей превысит докризисные значения по итогам 2024-го.

По данным Счётной палаты, в ряд рисков входит в том числе возможное сокращение на прогнозном горизонте объёмов экспорта нефти и нефтепродуктов с учётом антироссийских санкций и высокой вероятности рецессии в мировой экономике. Также разработчики проекта не предусмотрели вариант недостаточного роста промежуточного и инвестиционного импорта. А ещё Счётная палата указала на риски, которые связаны с недостижением необходимых темпов роста потребительского спроса.