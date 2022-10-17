Счётная палата раскритиковала проект бюджета РФ на 2023–2025 годы
Счётная палата: Бюджет России на 2023–2025 годы учёл недостаточно рисков
Прогноз социально-экономического развития России на 2023–2025 годы учитывает недостаточно рисков. Об этом говорится в заключении Счётной палаты на проект федерального бюджета на три года.
Указывается, что прогноз был разработан в двух вариантах — базовом и консервативном. Однако первый был принят основным. Согласно базовому варианту, экономика РФ перейдёт к восстановительному росту уже в начале 2023 года, а большинство основных показателей превысит докризисные значения по итогам 2024-го.
По данным Счётной палаты, в ряд рисков входит в том числе возможное сокращение на прогнозном горизонте объёмов экспорта нефти и нефтепродуктов с учётом антироссийских санкций и высокой вероятности рецессии в мировой экономике. Также разработчики проекта не предусмотрели вариант недостаточного роста промежуточного и инвестиционного импорта. А ещё Счётная палата указала на риски, которые связаны с недостижением необходимых темпов роста потребительского спроса.
"Вероятность рецессии в развитых странах и ужесточение действующего санкционного режима, по сути, уже реализованы, но не учтены ни в базовом, ни в консервативном варианте прогноза", — указывается в заключении.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что федеральный бюджет России на 2023–2025 годы должен отвечать приоритетам страны и вызовам, с которыми она сталкивается. Глава государства отметил, что тема бюджетных проектировок на ближайшие годы крайне важна. Позже "Коммерсант" писал, что бюджет на 2023–2025 годы рассчитали с учётом любых неожиданностей. А уже 20 сентября Правительство РФ сверстало дефицитный бюджет до 2025 года. Нехватка средств будет покрыта в основном за счёт заимствований. Такой подход позволит не тратить средства ФНБ и обеспечить приемлемый уровень госдолга, сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
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