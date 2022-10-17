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17 октября, 10:24

Стало известно, как поддержать здоровую атмосферу в коллективе

Комфортные условия труда и мотивация способствуют здоровой атмосфере в коллективе

Комфортные условия труда и мотивация способствуют здоровой атмосфере в коллективе. Об этом РИАМО рассказали в пресс-службе платформы "Авито.Работа".

Как отмечают эксперты, важно, чтобы помещение было тёплым и оснащено санузлом и кухней. Кроме того, необходимо правильное освещение и соблюдение температурного режима. Не помешает и наличие места для отдыха, которым может стать, в частности, отдельный кабинет.

А мотивировать сотрудников могут не только повышение оклада и премии. Материальным стимулированием являются также льготы и бонусы, например полис ДМС или корпоративный транспорт. Немаловажно и получение наград от профессиональных организаций, приобретение новых знаний.

Кроме того, комфортной обстановке на работе способствуют общие ценности и правильный рабочий процесс. В последнем случае речь идёт о распределении задач между сотрудниками и постоянном планировании.

Аналитик рассказал, какие сферы труда больше всего интересуют россиян

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Никита Осипов
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