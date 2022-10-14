Рейтинг самых высоких зарплат: Кому этой осенью больше всего заплатят и где наметился дефицит кадров Середина осени оказалась необычной для рынка труда. Каких специалистов сейчас не хватает, а кому готовы повышать зарплату и платить больше 200 000? 13 октября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Как изменился рынок труда этой осенью

Этой осенью в первую очередь можно отметить низкие показатели безработицы. Летом она составляла всего 3,9%, сейчас остаётся в пределах 4%, что даже ниже пиковых показателей в пандемию. При этом объективно растёт сектор теневой безработицы, когда сотрудники отправляются в простой. Эта тенденция сохранится до конца года. Об этом рассказал операционный директор технологической платформы "Рокет Ворк" Сергей Сухоставец.

— Кроме этого, в стране на фоне популярности модели аренды кадров и фриланса растёт число вторично занятых. По некоторым прогнозам, вторая работа или подработка есть уже у 30% работающих. В прошлом году доля совместителей была около 17%, — добавил Сергей Сухоставец.

По данным hh.ru, рынок труда пока слабо реагирует на проведение частичной мобилизации. Так, по итогам третьей недели проведения частичной мобилизации (с 3 по 9 октября) число активных вакансий снизилось всего на 1%, а число активных резюме выросло на 0,3% по сравнению с первой неделей.

Число активных вакансий в период с 3 по 9 октября увеличилось в шести сферах: "Домашний персонал" (+21% к неделе с 12 по 18 сентября), "Гостинично-ресторанный бизнес" (+14%), "Наука и образование" (+7%), "Рабочий персонал" (+5%), "Начало карьеры, студенты" (+3%), "Строительство" (+2%).

— Наиболее заметное увеличение числа активных резюме по сравнению с прошлой неделей наблюдается среди работников спортивной сферы, маркетологов и IT-специалистов, однако рост при этом не превышает 1%, — рассказала руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Где самые большие зарплаты?

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В октябре на hh.ru в 7,5 тыс. вакансий указана предлагаемая зарплата свыше 260 000 рублей. Чаще всего на такие зарплаты могут рассчитывать представители сфер IT, строительства, бизнес-консалтинга и высший менеджмент.

— Сейчас острый дефицит и, соответственно, самая низкая конкуренция за рабочее место (ниже трёх человек на место) наблюдаются в сферах туризма и HoReCa (гостинично-ресторанный сегмент), производства, транспорта и логистики, фитнеса, продаж, медицины, строительства, рабочего персонала, добычи сырья и домашнего персонала, — рассказала Мария Игнатова.

Сергей Сухоставец отметил ещё одно ключевое изменение этой осени: в сфере вакансий для белых воротничков рынок соискателя превратился в рынок работодателя. Там найм замедляется, вакансий становится меньше, а соискателей — больше. При таком раскладе здесь можно вполне ожидать замедление темпа роста зарплат.

— А вот в сфере синих воротничков ситуация противоположная. Там складывается рынок соискателя с признаками дефицита по некоторым специальностям. В основном это позиции с лёгким входом — курьеры, водители, промоутеры, продавцы, грузчики. По этим направлениям дисбаланс спроса и предложения приведёт к необходимости улучшать условия труда и объёмы вознаграждений, — отметил Сергей Сухоставец.

Например, уже сейчас крупные компании предлагают зарплату курьерам с автомобилем более 150 000–160 000 рублей. Это в два раза больше, чем зарплаты многих офисных сотрудников. Для сравнения: по данным Мосстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников всех организаций Москвы составила 120 тыс. рублей. Таковы данные за первые семь месяцев этого года.

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Авторы Нина Важдаева