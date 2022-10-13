10 ошибок, которые совершают покупатели, принимая квартиры в новостройке Жильё подорожало, но жалоб на качество строительства и отделки поступает много. Причём многих проблем можно избежать ещё на стадии получения ключей. Какие ошибки совершают покупатели квартир. 12 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Взять ключи и отложить осмотр квартиры

Многие покупатели стараются побыстрее получить ключи от квартиры. Кажется, что лучше побыстрее въехать в жильё, а если что не так, то предъявить претензии можно в любое время. На самом деле самый тщательный осмотр нужно проводить сразу же.

Особое внимание нужно уделить при приёмке квартиры и ключей от будущего жилья, так как после этого получить компенсацию или добиться от застройщика исправления недочётов будет сложно. Приёмка квартиры в новостройке регламентируется Федеральным законом № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве…". Об этом рассказала генеральный директор ООО ЮК "Юристъ", член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина.

Доверить приёмку квартиры родственникам или знакомым

Асия Мухамедшина отметила, что собственник может выписать доверенность на приёмку жилья. Таким образом, получить ключи за хозяина может его родственник или любой другой представитель.

Впрочем, по возможности жильё лучше принимать самому или доверить сделать это только проверенному человеку. В противном случае могут возникнуть проблемы с получением компенсации за имеющиеся неполадки и устранением недостатков.

Согласиться на удалённое подписание акта

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Представитель застройщика может предложить подписать акт приёмки жилья удалённо. Делать этого не стоит. По словам Асии Мухамедшиной, нужно соглашаться только на очное подписание акта и получение ключей. Причём только на месте после осмотра объекта.

Не проверить соответствие квартиры описанию в документах

Бывает, что собственника квартира полностью устраивает, он подписывает акт, но вскоре выясняется, что жильё ему не принадлежит. Причиной такой ситуации может стать банальная ошибка сотрудника, который проводил показ жилья.

— Чтобы не возникло проблем, нужно сразу проверить, что вы пришли именно в вашу квартиру. Надо проверить номер на входной двери, этаж, а также основные характеристики жилья и его месторасположение в доме, — отметила Асия Мухамедшина.

Игнорировать строительные нормы

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Нередко люди приходят принимать квартиру, но просто не могут заметить нарушения строительных норм, так как не знают о них. Лучше заранее узнать, на что обращать внимание и как вычислить подводные камни, которые могут скрывать застройщики.

— Проблемы при приёмке новостроек можно разделить на два типа: критичные и некритичные. Обращать внимание нужно на конструктивные возможные ошибки, качество отделки, соблюдение норм шумоизоляции. Обязательно проверьте исправность коммуникаций и качество проводки, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Не фиксировать нарушения в акте

Очень важно не просто обнаружить нарушения, но ещё и правильно их зафиксировать. Необходим письменный документ.

— Всё нужно фиксировать в акте. И отмечать, грубое или негрубое это нарушение норм строительства. Также в акте необходимо получить отметку застройщика о сроках устранения негрубых нарушений. Иначе он "отпишет" данную задачу УК и процесс будет очень долгим. Любые нюансы фиксируйте в документе и требуйте от представителя застройщика отметки об ознакомлении с ними, — объяснил Максим Лазовский.

Пренебрегать услугами независимого эксперта

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На сегодняшний день одним из лучших вариантов при осуществлении приёма-передачи квартиры остаётся приглашение независимого эксперта. У него есть специальный набор инструментов, который поможет выявить даже микротрещины во внешних стенах (прохладный воздух будет поступать зимой), дефекты трубопровода, неровность стен, выявит несоответствие метража квартиры заявленному в документах, а также будет знать обо всех мелочах, которые обычно не замечают простые покупатели, не связанные со сферой недвижимости. На этот момент обратил внимание специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Роман Эткинд.

— Зачастую при получении квартиры с чистовом варианте от застройщика важно посмотреть на качество установки окон, ровность стен после поклейки обоев, качество линолеума, работоспособность всех розеток и включателей, качество петель и установки всех дверей, — пояснил Роман Эткинд.

Игнорировать качество ремонта в подъезде

Асия Мухамедшина предупреждает, что нужно осматривать не только саму квартиру внутри, но и подъезд, а также внешний вид дома. Иной раз можно увидеть трещины или серьёзные недостатки с проведением коммуникаций. Не говоря уже о том, что в подъезде могут быть нарушения, которые представляют угрозу для безопасности всего дома.

Смириться с недостатками

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Далеко не все знают о том, что, приобретая первичное жилье, в случае обнаружения в нём каких-то строительных недостатков можно посудиться с застройщиком. То есть имеется возможность компенсировать не только стоимость самих недоделок, но и получить штраф и неустойку от продавца в соответствии с законом "О защите прав потребителей". Об этом рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

— Правда, для этого придётся заказать квалифицированную экспертизу за свой счёт. Сделать её можно в любой аккредитованной организации. Её стоимость в среднем от 15 до 50 тыс. рублей, но эти затраты потом можно будет компенсировать в судебном порядке. Проводить экспертизу можно в любой момент, даже через год или два. Если какие-то недостатки вы устраните самостоятельно, до прихода эксперта, он не сможет включить их в список, поэтому лучше вызывать специалиста сразу после получения ключей или в ближайшее время, — пояснил Петр Гусятников.

Пренебречь оценкой стоимости ущерба

Больше всего практика вызова оценщика распространена среди покупателей готовых квартир с отделкой от застройщика. Когда на руках будет экспертиза, вы оцените стоимость и примите решение, стоит ли из-за этой суммы начинать судебное разбирательство. Как показывает практика, в большинстве случаев стоит, потому что речь может идти о сотнях, а то и о миллионах рублей.

— Например, у некоторых наших доверителей после проведения экспертизы в двух-трёхкомнатных квартирах с отделкой от застройщика в Москве стоимость недостатков превышала 1-1,5 млн. рублей. Учитывая, что, как правило, застройщики не хотят компенсировать их добровольно, то к сумме прибавляется ещё 50% штрафа в соответствии с законом "О защите прав потребителей" и неустойка. Таким образом, легко может набежать сумма, которая превысит 2 млн. рублей и больше, — рассказал Петр Гусятников.

Как правило, суд по ходатайству второй стороны назначает повторную экспертизу. Именно поэтому важно не устранять недостатки самостоятельно до проведения повторной экспертизы, иначе компенсация может уменьшиться. В том числе, учитывая интересы застройщика, суд может уменьшать итоговую сумму по сравнению с той, которая была указана в иске. В каких пределах, очень сильно будет зависеть от конкретного судьи, но, как правило, сокращение составляет 20–40%.

Фото © Shutterstock Сталкивались ли вы с проблемами при приёмке новостроек? 0 Да, были большие нарушения Да, были незначительные претензии Нет, не было проблем Нет, не покупал жильё в новостройках

Авторы Нина Важдаева