С 1 ноября повысят социальные выплаты: Сколько составит прибавка и кого она коснётся Со следующего месяца поменяются схемы начисления некоторых социальных выплат, а часть льготников получит прибавку. Какие новшества ждут получателей? 10 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Как изменится порядок получения социальных выплат

Правительство Луганской Народной Республики продлило сроки "школьных выплат" до 1 ноября. Это касается семей с детьми, проживающих на подконтрольных властям ЛНР территориях республики. Ранее срок был установлен до 1 октября. Сумма выплат составляет 10 000 рублей.

С 26 октября увеличится список социальных выплат, которые начисляются только на карту "Мир". В обновлённый перечень войдут выплаты почётным донорам, субсидии и компенсации за оплату ЖКУ и выплаты по социальным контрактам.

В Пенсионном фонде России объявили, что новые сведения работодателей помогут легче и быстрее назначать доплаты к пенсии лётчикам и шахтёрам.

— ПФР подготовил новую форму отчётности, по которой авиакомпании и предприятия угольной промышленности начнут представлять сведения на своих работников. Произойдёт это со следующего года. Данные будут использоваться для назначения доплат вышедшим на пенсию шахтёрам и лётчикам, — рассказали в ПФР.

При этом в ведомстве пояснили, что новая форма (СЗВ-ДСО) содержит данные о работе в составе лётных экипажей и по добыче угля, которые дают право на профессиональную доплату после выхода на пенсию. Сюда также включены сведения о заработке для определения размера выплаты. Сейчас эту информацию в ПФР представляют сами пенсионеры, когда обращаются за оформлением доплаты. В дальнейшем данные будут поступать в фонд от работодателей. Пенсионеру не придётся подтверждать их справкой с места работы.

Кому сделают прибавку к выплатам с 1 ноября

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С 1 ноября 2022 года будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Для работников авиации такая доплата предусмотрена Федеральным законом от 27.11.2001 № 155-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О дополнительном социальном обеспечении членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации". Право на неё имеют пенсионеры при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, а при оставлении по состоянию здоровья лётной работы в должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии, — не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

— Доплата к пенсии выплачивается, если человек уже не работает по специальности, которая даёт право на льготу. Эти доплаты ежеквартально пересчитываются в порядке, установленном законом № 155-ФЗ. Обращаться с заявлением в Пенсионный фонд не нужно. Перерасчёт такой доплаты производится автоматически по сведениям, имеющимся в распоряжении территориальных органов ПФР, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Также доплату имеют отдельные категории работников организаций угольной промышленности. Они перечислены в законе от 10.05.2010 № 84-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности". В частности, право на доплату имеют шахтёры и работники горноспасательных частей.

— Назначение и возобновление выплаты доплаты к пенсии, а также перерасчёт её размера производятся с 1 ноября, если заявление о назначении или возобновлении выплаты, а также перерасчёте её размера принято в период с 1 июля по 30 сентября, — пояснила Оксана Красовская.

В ноябре прибавку к пенсии получат люди, которым исполнилось 80 лет. Им вдвое повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Таким образом, прибавка составит 7220 рублей 74 копейки.

— Эта сумма увеличивается также и на соответствующий районный коэффициент, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Прибавка устанавливается в беззаявительном порядке. На такую же сумму вырастет пенсия у инвалидов, которые получат первую группу инвалидности. Также хочется обратить внимание, что если инвалид первой группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз эта прибавка не устанавливается. Увеличить выплаты могут и пенсионерам, которые напишут соответствующее заявление в ПФР. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты (7220 рублей 74 копейки). Такую прибавку могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы: к примеру, родился ребёнок либо супруг вышел на пенсию и пенсия у него меньше, чем у заявителя-пенсионера, — объяснила Оксана Красовская.

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Авторы Нина Важдаева