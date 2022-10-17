Сексологи увидели две причины роста продаж препаратов для потенции в России

В России мужчины стали гораздо спокойнее относиться к приобретению средств для повышения потенции или лекарств от эректильной дисфункции, такие покупки у многих уже не вызывают чувство стыда, как было раньше. Об этом Лайфу рассказала сексолог Екатерина Молния, комментируя резкий рост продаж вышеуказанных препаратов.

"Глаз привык видеть на прилавках чудодейственные капельки и таблетки, реклама уже не вызывает стыдливый смех. А вот поговорить об этом (о проблемах с потенцией. — Прим. Лайфа) мужчинам намного сложнее, чем сходить в аптеку. Тут надо прорабатывать вопрос коммуникации в паре", — отметила специалист.

В свою очередь её коллега Александра Миллер считает, что резкое увеличение продаж препаратов для повышения потенции связано с желанием мужчин переключить внимание со стрессовых факторов, которые с каждым годом становятся всё сильнее. Таким образом, по мнению сексолога, представители сильного пола с помощью секса снимают напряжение на уровне эмоций и физиологии.

"Как бы то ни было, есть хорошая пословица: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Именно стресс может стать причиной стремления создавать пары, любить друг друга и строить семьи", — резюмировала собеседница.