Среди жертв стрельбы на полигоне под Белгородом были добровольцы из Нижегородской области
В результате стрельбы на полигоне Западного военного округа в Белгородской области погибли добровольцы-контрактники из Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона, откуда прибыли бойцы, Глеб Никитин.
"Среди погибших на полигоне в Белгородской области есть жители Нижегородской области. На службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны РФ. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", — написал он в телеграм-канале.
Никитин также отметил, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь. При этом психологическое сопровождение родных уже организовано военным комиссаром.
Напомним, что на военном полигоне под Белгородом вечером 15 октября произошло ЧП. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, злоумышленники обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. В результате погибло 11 человек, а 15 пострадавших доставили в госпиталь с ранениями различной степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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