Среди жертв стрельбы на полигоне под Белгородом были добровольцы из Нижегородской области

В результате стрельбы на полигоне Западного военного округа в Белгородской области погибли добровольцы-контрактники из Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона, откуда прибыли бойцы, Глеб Никитин.

"Среди погибших на полигоне в Белгородской области есть жители Нижегородской области. На службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны РФ. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", — написал он в телеграм-канале.

Никитин также отметил, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь. При этом психологическое сопровождение родных уже организовано военным комиссаром.