Движение "Атеш" взяло ответственность за стрельбу на полигоне под Белгородом
Радикальная националистическая организация "Атеш" взяла на себя полную ответственность за стрельбу на военном полигоне в Белгородской области, в результате которой погибло 11 человек.
"Мы берём на себя полную ответственность за инцидент с военнослужащими в Белгороде", — говорится в сообщении объединения в телеграм-канале.
Движение "Атеш", в которое входят крымские татары, украинцы и русские, появилось на просторах Интернета после объявления частичной мобилизации в России. На канале группировки есть видеообращение, в котором утверждается, что её участники якобы мобилизуются в Российскую армию, чтобы "разрушать её изнутри".
Напомним, что на военном полигоне под Белгородом вечером 15 октября произошло ЧП. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, злоумышленники обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. В результате погибло 11 человек, а 15 пострадавших доставили в госпиталь с ранениями различной степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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