Движение "Атеш" взяло ответственность за стрельбу на полигоне под Белгородом

Радикальная националистическая организация "Атеш" взяла на себя полную ответственность за стрельбу на военном полигоне в Белгородской области, в результате которой погибло 11 человек.

"Мы берём на себя полную ответственность за инцидент с военнослужащими в Белгороде", — говорится в сообщении объединения в телеграм-канале.

Движение "Атеш", в которое входят крымские татары, украинцы и русские, появилось на просторах Интернета после объявления частичной мобилизации в России. На канале группировки есть видеообращение, в котором утверждается, что её участники якобы мобилизуются в Российскую армию, чтобы "разрушать её изнутри".