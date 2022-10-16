Полиция и спецназ снесли палаточный городок в центре Кишинёва
Полицейские и сотрудники спецназа в Кишинёве демонтировали палаточный лагерь протестующих, которые уже пятую неделю требуют отставки властей. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее люди установили десятки палаток прямо перед памятником Штефану Великому у здания администрации президента Молдавии.
Полиция и спецназ начали убирать палаточный городок в центре Кишинёва. Видео ©
Twitter / Piotr Panasiuk
Силовики приступили к демонтажу палаток для того, чтобы как можно быстрее разблокировать движение транспорта в молдавской столице. Протестующие не стали оказывать им сопротивление, при этом они всё же были возмущены, что у них отобрали личные вещи, находившиеся в палатках.
"Почему нас хотя бы не предупредили, забрали прямо с личными вещами, не пустили забрать сумку, а мы же не сопротивлялись, сразу отошли в сторону", — пожаловалась одна протестующая.
Напомним, антиправительственные митинги в Молдавии длятся уже несколько недель. Жители страны в ходе демонстраций требуют отставки президента Санду и скандируют: "Америка, иди домой!" 9 октября антиправительственный митинг в Кишинёве собрал около 60 тысяч человек — митингующие призывали правительство уйти в отставку и требовали досрочных выборов в парламент.
Кадр из видео Twitter / Piotr Panasiuk