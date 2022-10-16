Полиция и спецназ снесли палаточный городок в центре Кишинёва

Полицейские и сотрудники спецназа в Кишинёве демонтировали палаточный лагерь протестующих, которые уже пятую неделю требуют отставки властей. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее люди установили десятки палаток прямо перед памятником Штефану Великому у здания администрации президента Молдавии.

Полиция и спецназ начали убирать палаточный городок в центре Кишинёва. Видео © Twitter / Piotr Panasiuk

Силовики приступили к демонтажу палаток для того, чтобы как можно быстрее разблокировать движение транспорта в молдавской столице. Протестующие не стали оказывать им сопротивление, при этом они всё же были возмущены, что у них отобрали личные вещи, находившиеся в палатках.