"Гуталин или мухоморы?": Захарова заподозрила Киев в неадекватности из-за заявления про князя Владимира и ЕС

Представитель МИД России Мария Захарова высмеяла высказывание украинского Министерства иностранных дел о том, что князь Владимир ещё в 988 году хотел присоединения Киева к ЕС.

"Как прекрасен был ЕС в 988 году. Примерно так же, как и "Украина, дружившая с Европой в те далёкие годы", — написала Захарова в телеграм-канале.

Она предположила, что такую версию можно было выдать только в неадекватном состоянии.

"Гуталин, клей, мухоморы или Зеленский заезжал?" — задалась риторическим вопросом дипломат.