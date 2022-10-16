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16 октября, 18:40

"Гуталин или мухоморы?": Захарова заподозрила Киев в неадекватности из-за заявления про князя Владимира и ЕС

Захарова высмеяла высказывание МИД Украины про Крещение Руси и ЕС

Представитель МИД России Мария Захарова высмеяла высказывание украинского Министерства иностранных дел о том, что князь Владимир ещё в 988 году хотел присоединения Киева к ЕС.

"Как прекрасен был ЕС в 988 году. Примерно так же, как и "Украина, дружившая с Европой в те далёкие годы", — написала Захарова в телеграм-канале.

Она предположила, что такую версию можно было выдать только в неадекватном состоянии.

"Гуталин, клей, мухоморы или Зеленский заезжал?" задалась риторическим вопросом дипломат.

Так решил князь Владимир: На Украине приплели Крещение Руси к желанию вступить в ЕС

Так решил князь Владимир: На Украине приплели Крещение Руси к желанию вступить в ЕС

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Западу безразлична Украина. Он считает, что западные страны не хотят "впрягаться за Киев по полной".

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Telegram-канал / Захарова

Арина Родионова

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