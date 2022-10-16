"Гуталин или мухоморы?": Захарова заподозрила Киев в неадекватности из-за заявления про князя Владимира и ЕС
Захарова высмеяла высказывание МИД Украины про Крещение Руси и ЕС
Представитель МИД России Мария Захарова высмеяла высказывание украинского Министерства иностранных дел о том, что князь Владимир ещё в 988 году хотел присоединения Киева к ЕС.
"Как прекрасен был ЕС в 988 году. Примерно так же, как и "Украина, дружившая с Европой в те далёкие годы", — написала Захарова в телеграм-канале.
Она предположила, что такую версию можно было выдать только в неадекватном состоянии.
"Гуталин, клей, мухоморы или Зеленский заезжал?" — задалась риторическим вопросом дипломат.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Западу безразлична Украина. Он считает, что западные страны не хотят "впрягаться за Киев по полной".
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