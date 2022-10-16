Министр обороны Саудовской Аравии отверг обвинения в поддержке РФ в конфликте на Украине

В Саудовской Аравии отвергли обвинения в поддержке Москвы в конфликте на Украине. Об этом в "Твиттере" заявил министр обороны королевства Халид бен Салман Аль Сауд, который удивился подобным нападкам.

По его словам, осуждение исходило не со стороны Киева. А комментируя решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти, принц подчеркнул, что оно было принято единогласно и вызвано экономическими причинами.