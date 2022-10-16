Министр обороны Саудовской Аравии отверг обвинения в поддержке РФ в конфликте на Украине
В Саудовской Аравии отвергли обвинения в поддержке Москвы в конфликте на Украине. Об этом в "Твиттере" заявил министр обороны королевства Халид бен Салман Аль Сауд, который удивился подобным нападкам.
По его словам, осуждение исходило не со стороны Киева. А комментируя решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти, принц подчеркнул, что оно было принято единогласно и вызвано экономическими причинами.
"Хотя решение ОПЕК+, которое было принято единогласно, было вызвано чисто экономическими причинами, некоторые обвинили королевство в поддержке России. Иран также является членом ОПЕК. Означает ли это, что королевство также поддерживает Иран?" — написал он.
Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Позже генсек ОАПЕК Али бин Сабт назвал своевременным решение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи.
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