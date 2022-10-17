5 простых упражнений для быстрого восполнения ресурса на работе, когда кипит мозг

1. Медитируйте — вам понравится

Медитация является, пожалуй, самым приятным способом разгрузить мозг. Такая практика мощно подзаряжает, помогает достичь спокойствия и начать относиться ко всему с философской точки зрения. Помедитировать на работе можно в обеденный перерыв.

Состояние психического здоровья очень сильно влияет на состояние физического, и именно медитация поможет держать разум и тело в балансе Инесса Максвелл Ментор, предприниматель, создательница брендов Scovo, Frybest, Jarko и Ninfeo

2. Делитесь переживаниями с близкими

Каждому из нас нужны люди, с которыми можно обсудить проблемы, от которых можно получить совет и поддержку. Когда кажется, что ничего не получается, сил почти не осталось и всё валится из рук, запишите несколько голосовых любимым подругам или родным, поделитесь переживаниями и получите порцию поддержки, которая поможет работать дальше.

3. Займитесь спортом

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Спорт, как известно, разгружает мозг, а это то, что просто необходимо в течение рабочего дня. Прогуляться по парку или совершить небольшую пробежку — тут выбирайте, что вам больше по душе. В любом случае нахождение на свежем воздухе и движение — лучший способ разгрузить голову и набраться моральных сил для новых свершений.

4. Балуйте себя вкусной едой

Заботиться о питании очень важно, но бывают моменты, когда порадовать себя кусочком шоколадки или пирожного просто необходимо. Вкусная и любимая еда иногда может стать настоящим спасителем, который поможет вернуться к ресурсному состоянию.

5. Слушайте музыку и танцуйте

Фото © Freepik / Drazen Zigic