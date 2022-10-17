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17 октября, 10:30

5 простых упражнений для быстрого восполнения ресурса на работе, когда кипит мозг

Каждый, наверное, сталкивался с апатией посреди рабочего дня, когда нет никакого желания выполнять привычные задачи. Ментор и бизнесвумен Инесса Максвелл поделилась с Лайфом, как восстанавливать силы.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

1. Медитируйте — вам понравится

Медитация является, пожалуй, самым приятным способом разгрузить мозг. Такая практика мощно подзаряжает, помогает достичь спокойствия и начать относиться ко всему с философской точки зрения. Помедитировать на работе можно в обеденный перерыв.

Состояние психического здоровья очень сильно влияет на состояние физического, и именно медитация поможет держать разум и тело в балансе

Инесса Максвелл

Ментор, предприниматель, создательница брендов Scovo, Frybest, Jarko и Ninfeo

<p>Состояние психического здоровья очень сильно влияет на состояние физического, и именно медитация поможет держать разум и тело в балансе</p>
<p>Состояние психического здоровья очень сильно влияет на состояние физического, и именно медитация поможет держать разум и тело в балансе</p>

2. Делитесь переживаниями с близкими

Каждому из нас нужны люди, с которыми можно обсудить проблемы, от которых можно получить совет и поддержку. Когда кажется, что ничего не получается, сил почти не осталось и всё валится из рук, запишите несколько голосовых любимым подругам или родным, поделитесь переживаниями и получите порцию поддержки, которая поможет работать дальше.

3. Займитесь спортом

Фото © Freepik / master1305

Фото © Freepik / master1305

Спорт, как известно, разгружает мозг, а это то, что просто необходимо в течение рабочего дня. Прогуляться по парку или совершить небольшую пробежку — тут выбирайте, что вам больше по душе. В любом случае нахождение на свежем воздухе и движение — лучший способ разгрузить голову и набраться моральных сил для новых свершений.

4. Балуйте себя вкусной едой

Заботиться о питании очень важно, но бывают моменты, когда порадовать себя кусочком шоколадки или пирожного просто необходимо. Вкусная и любимая еда иногда может стать настоящим спасителем, который поможет вернуться к ресурсному состоянию.

Мечтай по-крупному: Подробный гайд по достижению любой цели

Мечтай по-крупному: Подробный гайд по достижению любой цели

5. Слушайте музыку и танцуйте

Фото © Freepik / Drazen Zigic

Фото © Freepik / Drazen Zigic

Танцы под любимую музыку очень помогают расслабиться и перезагрузиться. Попробуйте слушать тело — двигаться так, как оно велит. Это упражнение поможет вернуться к делам со светлой головой и мотивацией.

8 простых упражнений для мозга, которые не позволят вам деградировать

8 простых упражнений для мозга, которые не позволят вам деградировать

Ольга Годуненко

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