5 простых упражнений для быстрого восполнения ресурса на работе, когда кипит мозг
Каждый, наверное, сталкивался с апатией посреди рабочего дня, когда нет никакого желания выполнять привычные задачи. Ментор и бизнесвумен Инесса Максвелл поделилась с Лайфом, как восстанавливать силы.
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1. Медитируйте — вам понравится
Медитация является, пожалуй, самым приятным способом разгрузить мозг. Такая практика мощно подзаряжает, помогает достичь спокойствия и начать относиться ко всему с философской точки зрения. Помедитировать на работе можно в обеденный перерыв.
Состояние психического здоровья очень сильно влияет на состояние физического, и именно медитация поможет держать разум и тело в балансе
2. Делитесь переживаниями с близкими
Каждому из нас нужны люди, с которыми можно обсудить проблемы, от которых можно получить совет и поддержку. Когда кажется, что ничего не получается, сил почти не осталось и всё валится из рук, запишите несколько голосовых любимым подругам или родным, поделитесь переживаниями и получите порцию поддержки, которая поможет работать дальше.
3. Займитесь спортом
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Спорт, как известно, разгружает мозг, а это то, что просто необходимо в течение рабочего дня. Прогуляться по парку или совершить небольшую пробежку — тут выбирайте, что вам больше по душе. В любом случае нахождение на свежем воздухе и движение — лучший способ разгрузить голову и набраться моральных сил для новых свершений.
4. Балуйте себя вкусной едой
Заботиться о питании очень важно, но бывают моменты, когда порадовать себя кусочком шоколадки или пирожного просто необходимо. Вкусная и любимая еда иногда может стать настоящим спасителем, который поможет вернуться к ресурсному состоянию.
5. Слушайте музыку и танцуйте
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Танцы под любимую музыку очень помогают расслабиться и перезагрузиться. Попробуйте слушать тело — двигаться так, как оно велит. Это упражнение поможет вернуться к делам со светлой головой и мотивацией.