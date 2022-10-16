Девушки гордятся, а мужчины ненавидят эти 7 особенностей женской внешности

Прозвучит парадоксально, но в попытках стать в глазах мужчин привлекательнее девушки часто нарываются на обратную реакцию. Оказалось, что некоторые особенности женской внешности, которые встречаются у дам всё чаще, раздражают и отталкивают большинство представителей сильного пола. На вкус и цвет, как говорится, друзей нет, но мужчины в большей своей массе находят некрасивыми яркие волосы, губы, словно искусанные пчёлами, и ещё кое-что.

1. Слишком пухлые губы

Пока девушки продолжают записываться на уколы красоты, чтобы увеличить губы, юноши всё чаще вздыхают, наблюдая это массовое помешательство. Если от природы у вас тонкие и невыразительные губы, сходить к специалисту придать им объём стоит. Но только если эта особенность внешности вызывает у вас дискомфорт. Главное — знать меру, потому как кавалеров искусственность только отталкивает. Все эти перекаченные губы в мужское понимание красоты совершенно не входят.

2. Яркий цвет волос

Некоторые женщины находят индивидуальность в ярких оттенках волос, но мужчинам такое не нравится. Фото © Unsplash

Стараясь не отставать от модных трендов, которые диктуют определённые способы окрашивания и стрижки, некоторые женщины находят индивидуальность в ярких оттенках волос. Это помогает дамам самовыражаться, чувствовать себя не такими, как все, выделяться из толпы. Однако и эта особенность внешности большинство парней скорее оттолкнёт, чем привадит. Далёкие от тенденций мужчины лишь сморщат нос, завидев симпатичную девушку с розовыми или зелёными волосами.

3. Очень белые зубы

Следует сразу отметить, что акцент на слове "очень". Это совершенно не значит, что нужно забыть о гигиене и перестать чистить зубы. Вовсе нет. Но и злоупотреблять отбеливанием или ставить виниры тоже не надо. Оказалось, что белоснежная голливудская улыбка большинство мужчин пугает и отталкивает, потому как смотрится неестественно.

4. Широкие брови

Широкие и естественные брови в моде уже не первый год, а парням всё так же не нравятся. Фото © Unsplash

Мода диктует представительницам слабого пола выбор одежды и парфюма, а ещё открывает "симпатичные", трендовые формы губ, цвет ресниц и оттенки макияжа. Одна из таких модных особенностей женской внешности, которая не придётся по вкусу большинству мужчин, — широкие брови. Даже несмотря на то что сами же парни просят избранниц быть естественными, густые брови широкой формы им чем-то не угодили.

5. Чрезмерная ухоженность

Наравне с полной неухоженностью, мужчинам не нравится женское стремление быть идеальной. Они считают показную красоту слишком неестественной и любят описывать очень ухоженных женщин как кукол. Одна из возможных причин — страх представителя сильной половины человечества не соответствовать прекрасной избраннице. Ведь очень ухоженная женщина — завсегдатай салонов красоты, спускающий состояние на косметические продукты класса люкс. Мужчины считают трату денег на подобные хотелки пустой, поэтому осуждают и сторонятся чересчур следящих за собой женщин.

6. Яркий и вызывающий макияж

Мужчинам не слишком нравится яркий макияж у дам. Фото © Unsplash

Споры по поводу макияжа будут ходить всегда. Женщины утверждают, что красятся особенно ярко для себя и не думают об оценке со стороны окружающих. Мужчины на это отвечают, что прекрасный пол старается выглядеть хорошо исключительно для привлечения их внимания. Но девушки знают: причины нанесения яркого макияжа могут быть совершенно разными. Точно одно — большинству мужчин такая особенность женской внешности не нравится.

7. Наращенные волосы и ресницы