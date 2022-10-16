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16 октября, 07:15
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10 пар, которые всё на свадьбу делали своими руками и сэкономили не только деньги, но и нервы

Иногда вместо того, чтобы месяцами искать то, что ты представил себе в голове, намного проще сделать самому. Так подумали молодожёны из подборки ниже и принялись за дело. Результатами довольны.

"Посмотрите, какая у меня диадема получилась. И да, это стяжки!" PeregrineSkye.

Фото © Reddit / PeregrineSkye

Фото © Reddit / PeregrineSkye

"Арку сделали сами!" cecassafrass.

Фото © Reddit / cecassafrass

Фото © Reddit / cecassafrass

"В полном восторге от букетов цветов из древесины сола, которые мы сделали сами", — Anna_ballerina.

Фото © Reddit / Anna_ballerina

Фото © Reddit / Anna_ballerina

"Наконец-то я вышла за любовь всей моей жизни. Сколько комплиментов было моей вуали, которую я сделала сама!" shaboogami.

Фото © Reddit / shaboogami

Фото © Reddit / shaboogami

"Начинаю тренироваться, чтобы сделать торт себе на свадьбу. Первая попытка", — MaintainableElf.

Фото © Reddit / MaintainableElf

Фото © Reddit / MaintainableElf

"Я ВЫШИЛА собственный букет на свадьбу!" Kisunara.

Фото © Reddit / Kisunara

Фото © Reddit / Kisunara

"Я сделала свадебные кроссовки с вышивкой, подходящие к моему букету!" frostedlampshades.

Фото © Reddit / frostedlampshades

Фото © Reddit / frostedlampshades

"Кто бы мог подумать, что конфетти могут быть такими!" FoxxyDreamer22.

Фото © Reddit / FoxxyDreamer22

Фото © Reddit / FoxxyDreamer22

"Сестра сложила 1000 бумажных журавликов для арки на мою свадьбу..." miffy1994.

Фото © Reddit / miffy1994

Фото © Reddit / miffy1994

"Тестовая причёска на свадьбу готова! Украшение для волос, которое я сделала сама, испытание выдержало", — harrietthecat27.

Фото © Reddit / harrietthecat27

Фото © Reddit / harrietthecat27

10 случаев, когда на свадьбу разрешили приходить с животными и об этом не жалел вообще никто

10 случаев, когда на свадьбу разрешили приходить с животными и об этом не жалел вообще никто

Обложка ©

Reddit / FoxxyDreamer22, Kisunara

Сергей Трофимов

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