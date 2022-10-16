10 пар, которые всё на свадьбу делали своими руками и сэкономили не только деньги, но и нервы
Иногда вместо того, чтобы месяцами искать то, что ты представил себе в голове, намного проще сделать самому. Так подумали молодожёны из подборки ниже и принялись за дело. Результатами довольны.
"Посмотрите, какая у меня диадема получилась. И да, это стяжки!" — PeregrineSkye.
Фото © Reddit / PeregrineSkye
"Арку сделали сами!" — cecassafrass.
Фото © Reddit / cecassafrass
"В полном восторге от букетов цветов из древесины сола, которые мы сделали сами", — Anna_ballerina.
Фото © Reddit / Anna_ballerina
"Наконец-то я вышла за любовь всей моей жизни. Сколько комплиментов было моей вуали, которую я сделала сама!" — shaboogami.
Фото © Reddit / shaboogami
"Начинаю тренироваться, чтобы сделать торт себе на свадьбу. Первая попытка", — MaintainableElf.
Фото © Reddit / MaintainableElf
"Я ВЫШИЛА собственный букет на свадьбу!" — Kisunara.
Фото © Reddit / Kisunara
"Я сделала свадебные кроссовки с вышивкой, подходящие к моему букету!" — frostedlampshades.
Фото © Reddit / frostedlampshades
"Кто бы мог подумать, что конфетти могут быть такими!" — FoxxyDreamer22.
Фото © Reddit / FoxxyDreamer22
"Сестра сложила 1000 бумажных журавликов для арки на мою свадьбу..." — miffy1994.
Фото © Reddit / miffy1994
"Тестовая причёска на свадьбу готова! Украшение для волос, которое я сделала сама, испытание выдержало", — harrietthecat27.
Фото © Reddit / harrietthecat27
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Reddit / FoxxyDreamer22, Kisunara