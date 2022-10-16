10 пар, которые всё на свадьбу делали своими руками и сэкономили не только деньги, но и нервы

"Посмотрите, какая у меня диадема получилась. И да, это стяжки!" — PeregrineSkye.

Фото © Reddit / PeregrineSkye

"Арку сделали сами!" — cecassafrass.

Фото © Reddit / cecassafrass

"В полном восторге от букетов цветов из древесины сола, которые мы сделали сами", — Anna_ballerina.

Фото © Reddit / Anna_ballerina

"Наконец-то я вышла за любовь всей моей жизни. Сколько комплиментов было моей вуали, которую я сделала сама!" — shaboogami.

Фото © Reddit / shaboogami

"Начинаю тренироваться, чтобы сделать торт себе на свадьбу. Первая попытка", — MaintainableElf.

Фото © Reddit / MaintainableElf

"Я ВЫШИЛА собственный букет на свадьбу!" — Kisunara.

Фото © Reddit / Kisunara

"Я сделала свадебные кроссовки с вышивкой, подходящие к моему букету!" — frostedlampshades.

Фото © Reddit / frostedlampshades

"Кто бы мог подумать, что конфетти могут быть такими!" — FoxxyDreamer22.

Фото © Reddit / FoxxyDreamer22

"Сестра сложила 1000 бумажных журавликов для арки на мою свадьбу..." — miffy1994.

Фото © Reddit / miffy1994

"Тестовая причёска на свадьбу готова! Украшение для волос, которое я сделала сама, испытание выдержало", — harrietthecat27.