Народная милиция ЛНР заявила о возвращении из украинского плена 11 военных
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила о возвращении из украинского плена 11 военных ЛНР. Они рассказали, что в лагерях на территории Украины подвергались пыткам и психологическому давлению. Многие признались, что ждали освобождения "пять с половиной месяцев, а то и полгода".
Народная милиция ЛНР заявила о возвращении из украинского плена 11 военных. Видео © Телеграм-канал Народной милиции ЛНР
"Вернули наших 11 бойцов, наших героев, которые выжили в украинском плену. Пообщались за 16 часов дороги, рассказали об ужасах пребывания в военных лагерях для пленных на территории Украины: и избиение, и пытки, и выбитые зубы, и шрамы, и особо тяжёлые случаи есть, и психологическое давление", — рассказала советник врио главы ЛНР Анна Сорока.
Военных отвезли в больницу, к счастью, никому из них не потребовалась экстренная медпомощь, общее состояние оценивают как средней тяжести. С 18 октября начнётся полное обследование вернувшихся.
Напомним, 22 сентября стало известно, что больше полусотни российских военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Они проходят лечение и рассказывают об издевательствах, которые пережили в плену. Также из плена был освобождён украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. 13 октября стало известно, что ещё 20 российских военных освобождены из украинского плена.
Телеграм-канал Народной милиции ЛНР