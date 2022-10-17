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Опубликовано 17 октября 2022, 10:42

Народная милиция ЛНР заявила о возвращении из украинского плена 11 военных

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила о возвращении из украинского плена 11 военных ЛНР. Они рассказали, что в лагерях на территории Украины подвергались пыткам и психологическому давлению. Многие признались, что ждали освобождения "пять с половиной месяцев, а то и полгода".

Народная милиция ЛНР заявила о возвращении из украинского плена 11 военных. Видео © Телеграм-канал Народной милиции ЛНР

"Вернули наших 11 бойцов, наших героев, которые выжили в украинском плену. Пообщались за 16 часов дороги, рассказали об ужасах пребывания в военных лагерях для пленных на территории Украины: и избиение, и пытки, и выбитые зубы, и шрамы, и особо тяжёлые случаи есть, и психологическое давление", — рассказала советник врио главы ЛНР Анна Сорока.

Военных отвезли в больницу, к счастью, никому из них не потребовалась экстренная медпомощь, общее состояние оценивают как средней тяжести. С 18 октября начнётся полное обследование вернувшихся.

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Напомним, 22 сентября стало известно, что больше полусотни российских военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Они проходят лечение и рассказывают об издевательствах, которые пережили в плену. Также из плена был освобождён украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. 13 октября стало известно, что ещё 20 российских военных освобождены из украинского плена.

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Телеграм-канал Народной милиции ЛНР

Александра Вишнякова
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