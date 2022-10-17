Народная милиция Луганской Народной Республики заявила о возвращении из украинского плена 11 военных ЛНР. Они рассказали, что в лагерях на территории Украины подвергались пыткам и психологическому давлению. Многие признались, что ждали освобождения "пять с половиной месяцев, а то и полгода".

Народная милиция ЛНР заявила о возвращении из украинского плена 11 военных. Видео © Телеграм-канал Народной милиции ЛНР

"Вернули наших 11 бойцов, наших героев, которые выжили в украинском плену. Пообщались за 16 часов дороги, рассказали об ужасах пребывания в военных лагерях для пленных на территории Украины: и избиение, и пытки, и выбитые зубы, и шрамы, и особо тяжёлые случаи есть, и психологическое давление", — рассказала советник врио главы ЛНР Анна Сорока.