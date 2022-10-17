Молдавия введёт дополнительные проверки для поиска россиян с "недобрыми намерениями"

Для контроля ситуации в сфере безопасности Молдавии местные спецорганы дополнительно проверяют всех россиян, которые приезжают в республику. Об этом в понедельник рассказала президент страны Майя Санду.

Молдавский лидер пояснила, что дополнительная проверка нужна для фильтрации людей "с недобрыми намерениями".

"Риски для безопасности сегодня выше, чем обычно, наши органы применяют фильтр, который обеспечивает, чтобы люди с недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку не попали в страну", — отметила Санду.

Она добавила, что именно в отношении россиян применяют специальные механизмы, которые обеспечивают безопасность страны. Ранее об ужесточении контроля на границе заявил спикер парламента Игорь Гросу. Он сказал, что органы безопасности Молдавии изменили протоколы контроля границы для недопуска граждан РФ с негативными намерениями.