Киев готовится к очередной попытке захвата Запорожской АЭС
Рогов: ВСУ собираются захватить Запорожскую АЭС с помощью Киевской ГЭС
Вооружённые силы Украины собираются использовать Киевскую гидроэлектростанцию, чтобы поднять уровень воды на Днепровской ГЭС и в дальнейшем попытаться захватить ЗАЭС. Об этом в эфире Первого канала заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Помимо Днепрогэс, Среднеднепровской ГЭС и Кременчугской ГЭС будет использована ещё и Киевская ГЭС, находящаяся чуть выше Киева. Они хотят ещё на два-три, а возможно и на пять метров повысить уровень [воды], которая, похоже, будет сбрасываться с Днепрогэс", — сказал он.
Рогов подчеркнул, что для захвата Запорожской атомной электростанции киевский режим привлечёт речной десант, который планирует преодолеть заграждения на берегу Днепра.
Накануне Владимир Рогов заявил, что Киев сменил план по захвату ЗАЭС и выбрал новое место для форсирования Днепра. По его словам, украинские военные сосредоточили силы для операции в районе сёл Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области, а также посёлка Покровское в Днепропетровской области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ