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Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 10:50
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Киев готовится к очередной попытке захвата Запорожской АЭС

Рогов: ВСУ собираются захватить Запорожскую АЭС с помощью Киевской ГЭС

Вооружённые силы Украины собираются использовать Киевскую гидроэлектростанцию, чтобы поднять уровень воды на Днепровской ГЭС и в дальнейшем попытаться захватить ЗАЭС. Об этом в эфире Первого канала заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Помимо Днепрогэс, Среднеднепровской ГЭС и Кременчугской ГЭС будет использована ещё и Киевская ГЭС, находящаяся чуть выше Киева. Они хотят ещё на два-три, а возможно и на пять метров повысить уровень [воды], которая, похоже, будет сбрасываться с Днепрогэс", — сказал он.

Рогов подчеркнул, что для захвата Запорожской атомной электростанции киевский режим привлечёт речной десант, который планирует преодолеть заграждения на берегу Днепра.

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Накануне Владимир Рогов заявил, что Киев сменил план по захвату ЗАЭС и выбрал новое место для форсирования Днепра. По его словам, украинские военные сосредоточили силы для операции в районе сёл Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области, а также посёлка Покровское в Днепропетровской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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