Вооружённые силы Украины собираются использовать Киевскую гидроэлектростанцию, чтобы поднять уровень воды на Днепровской ГЭС и в дальнейшем попытаться захватить ЗАЭС. Об этом в эфире Первого канала заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Помимо Днепрогэс, Среднеднепровской ГЭС и Кременчугской ГЭС будет использована ещё и Киевская ГЭС, находящаяся чуть выше Киева. Они хотят ещё на два-три, а возможно и на пять метров повысить уровень [воды], которая, похоже, будет сбрасываться с Днепрогэс", — сказал он.

Рогов подчеркнул, что для захвата Запорожской атомной электростанции киевский режим привлечёт речной десант, который планирует преодолеть заграждения на берегу Днепра.