В США кандидат в члены Конгресса Иткис снялся в порно в рамках предвыборной кампании

Кандидат в члены Конгресса США Майк Иткис в разгар предвыборной кампании опубликовал в Сети порнографический ролик, в котором принял участие. Об этом сообщает City & State NY. Напарницей 53-летнего политика в откровенных сценах стала звезда фильмов для взрослых Николь Сейдж.

С помощью 13-минутного ролика участник предвыборной гонки захотел привлечь внимание к политической программе, которая предполагает легализацию секс-бизнеса. По всей видимости, он посчитал, что должен лично поучаствовать в том, за что так печётся.

"Если бы я просто говорил об этом, это не продемонстрировало бы мою приверженность этому вопросу. И тот факт, что я сделал это, был огромным опытом обучения, и это действительно повлияло на материалы на моей платформе", — подчеркнул Иткис в разговоре с журналистами.

Напомним, что выборы в Палату представителей США состоятся 8 ноября 2022 года.