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17 октября, 11:01

В США кандидат в члены Конгресса Иткис снялся в порно в рамках предвыборной кампании

<p>Кадр из предвыборного порновидео Майка Иткиса. Обложка © <a href="https://www.cityandstateny.com/politics/2022/10/manhattan-congressional-candidate-publishes-porn-video-highlight-his-sex-positive-platform/378456/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">City &amp; State NY</a></p>

Кадр из предвыборного порновидео Майка Иткиса. Обложка © City & State NY

Кандидат в члены Конгресса США Майк Иткис в разгар предвыборной кампании опубликовал в Сети порнографический ролик, в котором принял участие. Об этом сообщает City & State NY. Напарницей 53-летнего политика в откровенных сценах стала звезда фильмов для взрослых Николь Сейдж.

С помощью 13-минутного ролика участник предвыборной гонки захотел привлечь внимание к политической программе, которая предполагает легализацию секс-бизнеса. По всей видимости, он посчитал, что должен лично поучаствовать в том, за что так печётся.

"Если бы я просто говорил об этом, это не продемонстрировало бы мою приверженность этому вопросу. И тот факт, что я сделал это, был огромным опытом обучения, и это действительно повлияло на материалы на моей платформе", — подчеркнул Иткис в разговоре с журналистами.

Напомним, что выборы в Палату представителей США состоятся 8 ноября 2022 года.

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Наталья Исакова

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