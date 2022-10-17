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17 октября, 11:49

Врач напомнил о напитках, которые противопоказаны при ОРВИ

Терапевт Шубин: Газированные напитки во время болезни только усугубят ситуацию

Некоторые продукты не рекомендуется употреблять во время болезни. Например, газированные напитки только усугубят ситуацию, как и любые напитки с сахаром. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал терапевт Сергей Шубин.

"Когда на вас чихают, вы подвергаетесь нападению целой банды хорошо вооружённых вирусов и бактерий. Они внедряются в слизистую гортани, глотки и наносят повреждения", — сказал он.

По словам специалиста, раневая поверхность может углубиться и расшириться в горле, а вирусы размножаются в зависимости от того, какие продукты люди употребляют. Не секрет, что во время болезни нужно как можно больше пить жидкости. Однако исключением являются газированные напитки, ведь в них содержится угольная кислота, которая только раздражает рану в горле. Вместе с тем не стоит употреблять горячее, холодное копчёное, солёное и любые "раздражающие продукты". А вот морсы и компоты во время болезни разрешаются, но добавлять сахар не нужно.

"Сахар — это среда для размножения бактерий. Слизистая после нападения вирусов отекает, а там появляются складочки. Сахар застревает и бактерии ещё больше размножаются", — объяснил терапевт.

При болезни следует сократить рацион в два раза и не ложиться сразу после приёма пищи. Дело в том, подчеркнул Шубин, что часто люди страдают гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Это значит, что когда они ложатся после обеда, происходит "заброс кислоты", которая, между прочим, может растворить гвоздь, а тут она попадает на раздражённое горло. Поэтому следует после приёма пищи походить примерно 40 минут.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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