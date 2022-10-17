Сенатор Клишас со скепсисом отнёсся к идее об отмене брони для парламентариев
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас со скепсисом отнёсся к идее об отмене брони от мобилизации для парламентариев. По его словам, может показаться, что депутаты, которые внесли инициативу, решили сложить мандаты и пойти в военкоматы, чтобы отправиться на службу.
"Мне на минуту показалось, что Дума может потерять одну из партийных фракций и депутаты СР ("Справедливой России — За правду". — Прим. Лайфа) решили уйти служить, сложить мандаты и сразу в военкомат, закон этого не запрещает. Показалось, думаю", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал о том, что в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" в Госдуме хотят внести поправки — отменить бронь для сенаторов и депутатов, сделать так, чтобы они могли получать отсрочку на общих с остальными гражданами основаниях. Сейчас такое право, включая парламентариев, есть у семи категорий граждан.
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ТАСС / Михаил Гребенщиков