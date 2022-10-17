Мишустин объявил о продлении программы семейной ипотеки в России до июля 2024 года

Действие программы семейной ипотеки в России продлевается до июля 2024 года. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"По поручению президента правительство продлевает действие семейной ипотеки, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жильё. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребёнка до конца следующего года", — уточнил глава кабмина.

Напомним, что ранее кабмин также продлил предоставление выплат в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Воспользоваться данной мерой могут семьи, где третий или последующий ребёнок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. В 2023–2024 годах из федерального бюджета на эти цели намерены выделить порядка 90 млрд рублей.

Семейная ипотека — это программа, по которой российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6% (для жителей Дальнего Востока до 5%) на срок до 30 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях по ставке 6% составляет 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей. Семейной ипотекой можно воспользоваться для покупки жилья на первичном рынке (например, квартиры в новостройке, строящемся жилом комплексе или частного дома с земельным участком). При этом продавцом обязательно должно выступать юридическое лицо (застройщик).